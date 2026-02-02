02 Şubat
En-Nesyri, Al Ittihad'a 'evet' dedi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi ve En-Nesyri satışında sonra geldi. En-Nesyri de Al Ittihad'ın teklifini kabul etti.

02 Şubat 2026

Al Ittihad'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi istemesinin ardından, N'Golo Kante için yürütülen transfer görüşmeleri yeni bir boyut kazandı. Sürece Faslı golcünün de dahil edilmesiyle birlikte taraflar kritik aşamaya geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göreYoussef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayının beklendiği öğrenildi. Bu gelişme, Kante transferinin de önünü açtı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe cephesi, Kante'nin ayrılığına izin verilmesi hâlinde En-Nesyri'nin transferine onay vereceğini Al Ittihad'a bildirmişti.

Yapılan görüşmelerde Suudi kulübünün Kante için talep ettiği 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertlilerin, 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştığı belirtildi.



KADRO DIŞI DETAYI VE İDDİALAR 

Öte yandan Al Ittihad Kulübü, Kanté'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan'dan bazı gazeteciler, Fransız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı için maçta oynatılmadığını iddia etti.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Kanté, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

FRED SÜRPRİZİ

Bu arada Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'a Fred'i önerdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan ekibi ile anlaşması halinde transfere izin vereceği öğrenildi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
