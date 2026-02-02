Al Ittihad'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi istemesinin ardından, N'Golo Kante için yürütülen transfer görüşmeleri yeni bir boyut kazandı. Sürece Faslı golcünün de dahil edilmesiyle birlikte taraflar kritik aşamaya geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göreYoussef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayının beklendiği öğrenildi. Bu gelişme, Kante transferinin de önünü açtı.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Fenerbahçe cephesi, Kante'nin ayrılığına izin verilmesi hâlinde En-Nesyri'nin transferine onay vereceğini Al Ittihad'a bildirmişti.



Yapılan görüşmelerde Suudi kulübünün Kante için talep ettiği 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertlilerin, 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştığı belirtildi.

Öte yandan Al Ittihad Kulübü, Kanté'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan'dan bazı gazeteciler, Fransız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı için maçta oynatılmadığını iddia etti.Bu sezon Al Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Kanté, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.