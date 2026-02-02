02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Muğlaspor gizli lider

1 maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Muğlaspor, ligde gizli lider konumuna yükseldi

calendar 02 Şubat 2026 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor gizli lider
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor deplasmanda Kepezspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Üst üste 4'üncü galibiyetini elde eden, ekim ayından beri 13 maçtır bileği hiç bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip bir maç eksiği olmasına rağmen 50 puana yükselerek lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü. Batman temsilcisinin Adana 01 FK deplasmanında berabere kalmasıyla Muğlaspor adeta gizli lider konumuna geldi.

Amatörden çıkıp üst üste 2 şampiyonlukla 18 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen, bu sezon da 1'inci Lig'in kapısına dayanan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş seri galibiyetlerle yarışta daha iddialı duruma geldiklerini belirterek, "Çıkışımızı devam ettirip liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyoruz" dedi.

Muğlaspor bu hafta sonu evinde Play-Off hattında yer alan İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
