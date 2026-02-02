02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
Sunderland-Burnley
23:00
Mallorca-Sevilla
23:00
Udinese-Roma
22:45
AVS-Braga
21:45
Casa Pia-FC Porto
23:45

Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Samsunspor'la kiralık sözleşmesi feshedilen Eyüp Aydın Galatasaray'a dönerken, Kasımpaşa oyuncuyla anlaşarak sarı-kırmızılı kulübe resmi teklif sundu.

calendar 02 Şubat 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 11:29
Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın, takımıyla olan kiralık sözleşmesi feshedildi.

Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a geri döndüğü TFF'ye bildirildi.

KASIMPAŞA DEVREDE

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı. Transfer sürecinde önemli bir aşama kaydedilirken, Eyüp Aydın'ın İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Kasımpaşa yönetimi, oyuncunun kulübü Galatasaray'a resmi teklifini iletti.Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin netleşmesi için Galatasaray'dan gelecek yanıt bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün vereceği karar, Eyüp Aydın'ın geleceğini belirleyecek. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
