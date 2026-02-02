02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Gazze'deki ampute futbol takımından Guardiola'ya teşekkür

Gazze'deki ampute futbol takımından Filistin davasını destekleyen Guardiola'ya teşekkür mesajı geldi

calendar 02 Şubat 2026 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in iki yıl süren saldırılarında uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan "İrade Ampute Futbol Takımı", Filistin'e destek açıklaması yapan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya teşekkür etti.
İrade Ampute Futbol Takımı oyuncuları kaydettikleri videoyla Guardiola'yı takımın onursal antrenörü olarak kabul etti.

Takımdan bir ampute futbolcu, "Dünyaca ünlü teknik direktör Pep'e insani duruşu için yürekten teşekkür ederiz. Özellikle Gazze genel olarak da Filistin halkının yanında duruşu için de teşekkür ederiz." dedi.

Filistinli futbolcu, Guardiola'nın güçlünün yanında değil Gazze'nin yanında yer almasının önemli oldğunu aktararak, "Bu, Filistin için bir bildiri olup aynı zamanda insanlık adına yapılmış bir bildiridir." ifadesini kullandı.


Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaştı.

"ONLARI YALNIZ BIRAKTIK"

Guardiola, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlamıştı.

İspanyol teknik adam, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. Ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
