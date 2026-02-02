02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Bodrum, Serik'e karşı gençleriyle güldü

Kadrodan ayrılan önemli oyuncularına rağmen Bodrum FK, Serikspor karşısında genç oyuncuların katkısıyla sahadan 3 puanla ayrıldı

TFF 1'inci Lig'de evinde Serikspor'u 3-0 yenerek Süper Lig yarışında yeniden iddialı konuma gelen Bodrum Futbol Kulübü gençleriyle ayakta kaldı. Yönetimsel değişikliklerin ardından yıldız oyuncuları Fredy ve Dimitrov'la yollarını ayırmak durumunda kalan yeşil-beyazlılarda genç futbolcular forvet Ali Habeşoğlu ve stoper İsmail Tarım, üst üste attıkları gollerle takıma adeta hayat verdi.

GENÇLERLE YÜZÜ GÜLDÜ

Bodrum FK altyapısından yetişen 22 yaşındaki İsmail Tarım önceki hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Sakaryaspor maçında takımının ilk golüne imza attı. İsmail, Serikspor müsabakasını da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getiren golü kaydederek yeşil-beyazlıları rahatlattı. Yaz döneminde 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edilen 21 yaşındaki golcü Ali, Serikspor karşılaşmasında sevinç yaşadı. Ali Habeşoğlu 23'üncü dakikada perdeyi açan golü atarken, toplamda da 4'üncü sevincini yaşadı.

KUPADA RAKİP SAMSUNSPOR


Bodrum FK, 3 Şubat Salı günü Türkiye Kupası B Grubu'ndaki 3'üncü hafta maçında Süper Lig ekibi Samsunspor'a konuk olacak. Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bodrum ekibi kupada gruplara kalmayı başarmanısan rağmen ilk iki grup maçında yine Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Konyaspor'a yenilerek puan alamamıştı. Samsunspor ise grupta 2'de 2 yaptı.

1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
