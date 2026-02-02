02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Barcelona'dan dikkat çeken hamle: Rashford

İspanyol devi Barcelona, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Rashford'ın bonservisini almak istiyor

calendar 02 Şubat 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Barcelona'dan dikkat çeken hamle: Rashford
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



La Liga'nın liderlik koltuğunda oturan Barcelona, kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Hansi Flick yönetiminde önümüzdeki sezon için de çalışmalara devam eden İspanyol devi, bir yandan da kadrosunu korumak istiyor. 

İspanyol Marca'nın haberine göre; Katalan ekibi, Marcus Rashford'ın satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU
Yaz transfer dönemin de büyük uğraşlar sonucunda kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 30 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

MANCHESTER UNITED SICAK BAKMIYOR

Haberde; Manchester United'in yıldız oyuncuyu göndermek istemediği yazılırken, Barcelona'nın öncelikli satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

PERFORMANSI

28 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 32 mücadele de 10 gol 10 asist sergileyerek double-double yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.