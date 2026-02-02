La Liga'nın liderlik koltuğunda oturan Barcelona, kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.



Teknik Direktör Hansi Flick yönetiminde önümüzdeki sezon için de çalışmalara devam eden İspanyol devi, bir yandan da kadrosunu korumak istiyor.



İspanyol Marca'nın haberine göre; Katalan ekibi, Marcus Rashford'ın satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.



SATIN ALMA OPSİYONU

Yaz transfer dönemin de büyük uğraşlar sonucunda kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 30 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.



MANCHESTER UNITED SICAK BAKMIYOR



Haberde; Manchester United'in yıldız oyuncuyu göndermek istemediği yazılırken, Barcelona'nın öncelikli satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.



PERFORMANSI



28 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 32 mücadele de 10 gol 10 asist sergileyerek double-double yaptı.



