ÇBK Mersin, EuroCup Women'da Panathinaikos'a karşı

Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Çimsa ÇBK Mersin, EruoCup çeyrek final turunda Panathinaikos ile karşılaşacak.Basketbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Çimsa ÇBK Mersin, sezona EuroLeague grup etabında başladı. Geçen sezon final oynadığı EuroLeague'de istediği sonuçları alamayan Mersin ekibi, grubunu son sırada bitirdi. Yoluna EuroCup'ta devam eden ÇBK Mersin, Litvanya ekibi Kibirkstis'i iki maçta da farklı geçerek çeyrek finale yükseldi.Mersin ekibi çeyrek finalde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile eşleşti. Turun ilk maçı 5 Şubat'ta Yunanistan da, rövanş ise 12 Şubat da Mersin'de oynanacak. Hazırlıklarını başantrenör George Dikeoulakos önderliğinde sürdüren geçtiğimiz yılın EuroLeague finalistinde hedef EuroCup'ta final oynayıp kupayı müzesine götürmek.Turu değerlendiren ÇBK Mersin başantrenörü George Dikeoulakos,dedi.Takım kaptanı Asena Yalçın, da ev sahibi avantajı ile turu geçmek istediklerini söyledi. Yalçın,diye konuştu.