02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Menemen FK ağır zeminde fırsat tepti

Zorlu şartlarda oynanan maçta Menemen FK, sahasında Kırklarelispor ile golsüz beraberlikle yetindi

calendar 02 Şubat 2026 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK ağır zeminde fırsat tepti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Menemen Futbol Kulübü evinde şiddetli yağmur altında çok ağır zeminde oynanan maçta Kırklarelispor'la golsüz berabere kalarak önemli fırsat tepti. Önceki hafta da deplasmanda Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler düşüşe geçerek Play-Off hattından çıktı.

Puanını 39'a çıkarıp haftayı 7'nci sırada tamamlayan Menemen FK, 5'inci sıradaki Mardin 1969 Spor'un 5 puan gerisinde kaldı. Teknik Direktör Bilal Kısa önlerinde çok maç olduğunu belirterek, toparlanacaklarına inandığını kaydetti.

Menemen FK, bu hafta 46 puanla ikinci sırada yer alan Muşspor'a misafir olacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
