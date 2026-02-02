Menemen FK ağır zeminde fırsat tepti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Menemen Futbol Kulübü evinde şiddetli yağmur altında çok ağır zeminde oynanan maçta Kırklarelispor'la golsüz berabere kalarak önemli fırsat tepti. Önceki hafta da deplasmanda Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler düşüşe geçerek Play-Off hattından çıktı.
Puanını 39'a çıkarıp haftayı 7'nci sırada tamamlayan Menemen FK, 5'inci sıradaki Mardin 1969 Spor'un 5 puan gerisinde kaldı. Teknik Direktör Bilal Kısa önlerinde çok maç olduğunu belirterek, toparlanacaklarına inandığını kaydetti.
Menemen FK, bu hafta 46 puanla ikinci sırada yer alan Muşspor'a misafir olacak.
Puanını 39'a çıkarıp haftayı 7'nci sırada tamamlayan Menemen FK, 5'inci sıradaki Mardin 1969 Spor'un 5 puan gerisinde kaldı. Teknik Direktör Bilal Kısa önlerinde çok maç olduğunu belirterek, toparlanacaklarına inandığını kaydetti.
Menemen FK, bu hafta 46 puanla ikinci sırada yer alan Muşspor'a misafir olacak.