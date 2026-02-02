02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Merkezefendi'nin Anadolu Efes gururu!

Merkezefendi Basket, potadaki çıkışını sürpriz Anadolu Efes galibiyetiyle sürdürdü.

calendar 02 Şubat 2026 12:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde müzesinde üst üste 2 EuroLeague şampiyonluğu bulunmasına rağmen bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Anadolu Efes'i de evinde 87-80 yenerek 3'te 3 yapan Merkezefendi Belediyesi Basket çıkışını sürdürdü.

Ligde 18 maçta 8 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını iyice koparıp Play-Off yarışına ortak olan Denizli ekibinde Antrenör Zafer Aktaş, "Bu başarı bir ekip işi, taraftarımız ve yönetimimizle birlikte başardık" dedi.

"SERTLİK VE PAYLAŞIM GALİBİYETTE BELİRLEYİCİ OLDU"


Deneyimli çalıştırıcı, galibiyetin yalnızca sahadaki performansla değil, kulüp içindeki birliktelik ve tribün desteğiyle geldiğini vurguladı. Takımın oyun içindeki uyumuna dikkat çeken Aktaş, özellikle savunma sertliği ve hücumdaki paylaşımın galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti.

Oyuncuların sahada birbirini tamamladığını belirten Aktaş, yakalanan kimyanın sezonun geri kalanı için umut verici olduğunu söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
