02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Hekimoğlu, Türk boksunun altyapısına güveniyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Türk boks altyapısının sporcu gelişimi için güçlü olduğunu belirtti

calendar 02 Şubat 2026 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hekimoğlu, Türk boksunun altyapısına güveniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, büyük önem verdikleri altyapıda sağlam adımlarla ilerlediklerini ve çok önemli yetenekleri yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip eden Hekimoğlu, kendisi ve yönetiminin tüm boks camiasını kucakladığını, Türk boksunda olmayan işleri yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Sporcuların 1 haftadır zorlu mücadele verdiğine değinen Hekimoğlu, "Dolayısıyla bu evlatları kutlamak lazım. Sporcularımızı yetiştiren ve buralara getiren antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a da çok teşekkür ediyorum. Burada onların da emeği çok büyük." diye konuştu.

Hekimoğlu, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan başarıyla çıkacak gençlerin ileride olimpiyat sporcusu olacağına işaret ederek, "2028'in altyapıları buralar. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağımız şampiyonalar 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın altyapıları. Bu arada Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Bu sporcular çıkıp bizi ve ülkemizi temsil edecek. Dolayısıyla çok değerli bir turnuva. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


"Altyapımız da sağlam"

Başkan Hekimoğlu; Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş gibi kendi kilolarında sayılı sporcuların başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra alttan gelen sporcuların gelişimini de önemsediklerini vurgulayan Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"Türk boksunun altyapısı sağlam. Bunun ilk ışığını İslami Dayanışma Oyunları'nda verdik. İkinci ve üçüncü takımımızı oraya getirdik. İslami Dayanışma Oyunları'nda takım halinde şampiyon olduk. Bu ne demektir, altyapımız da sağlam. 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir şampiyon çıkardık, üst minikler kategorisinde Esmanur Yurtsever. Pınar Benek var. Çok değerli sporcular."

Alttan gelen yıldızların da yakın zamanda isimlerinin görüleceğini işaret eden Hekimoğlu, "Sadece 4 olimpik kızımız değil, alttan gelenler de var. Ablalarını örnek alarak beraber büyüyorlar. Boksta her şeyden önce gözlem çok önemli. Ablasını izleyen bir sporcu yarın aynı kapasiteye gelecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hekimoğlu, doğru yolda emin adımlarla ilerlediklerini ve Türk boksu için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.