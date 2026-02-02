Hekimoğlu, Türk boksunun altyapısına güveniyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip eden Hekimoğlu, kendisi ve yönetiminin tüm boks camiasını kucakladığını, Türk boksunda olmayan işleri yapmaya çalıştıklarını anlattı.Sporcuların 1 haftadır zorlu mücadele verdiğine değinen Hekimoğlu,diye konuştu.Hekimoğlu, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan başarıyla çıkacak gençlerin ileride olimpiyat sporcusu olacağına işaret ederek,ifadelerini kullandı.Başkan Hekimoğlu; Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş gibi kendi kilolarında sayılı sporcuların başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.Bunun yanı sıra alttan gelen sporcuların gelişimini de önemsediklerini vurgulayan Hekimoğlu, şöyle devam etti:Alttan gelen yıldızların da yakın zamanda isimlerinin görüleceğini işaret eden Hekimoğlu,değerlendirmesinde bulundu.Hekimoğlu, doğru yolda emin adımlarla ilerlediklerini ve Türk boksu için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.