Fethiyespor, kupada Trabzonspor'un konuğu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

02 Şubat 2026 12:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor, kupada Trabzonspor'un konuğu
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerin ardından alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor, salı günü Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıkacak.

B Grubu'nda yer alan lacivert-beyazlılar, 3'üncü hafta maçında Süper Lig devi Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak maçın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Grupta Boluspor'la deplasmanda golsüz berabere kalıp, tarihinde ilk kez konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor 1 puan topladı.

Trabzonspor ise evinde Alanyaspor'a 1-0 kaybedip, deplasmanda 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 6-1 yendi.


KARAFIRTINALAR: "MORALİMİZ YÜKSEK"

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Trabzon'da en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "Ligde toparladık, moralimiz yükseldi. Kupada da elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Son Galatasaray karşılaşmasında da yenilsek de oyuncularım olumlu performans göstermişti. Trabzonspor güçlü bir takım, kupanın favorisi ama biz de elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
