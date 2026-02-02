Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon NBA All-Star seçilmenin kendisi için bir hedef ya da plan olmadığını söyledi.Yaklaşık yirmi yıldır LeBron James'in All-Star seçilmesi neredeyse kesin bir durumdu. Ancak bu sezon tablo farklıydı. James için All-Star olmak bir öncelik değildi; tek istediği, gerçek maçlarda oynayabilecek kadar sağlığına kavuşmaktı.James, Pazar günü Batı Konferansı koçları tarafından NBA rekoru olan üst üste 22. All-Star seçimine yedek olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Bunun temel nedeni, 41 yaşındaki James'in siyatik sinir problemi nedeniyle sezonun ilk 14 maçını kaçırmış olmasıydı. LeBron, Lakers formasıyla ancak takımın 15. maçında sahaya çıkabildi. Bu süreçte yalnızca normal sezonun neredeyse bir ayını kaçırmakla kalmadı; aynı zamanda NBA tarihinin en skorer oyuncusu olmasını sağlayan ve kendisini lig tarihinde 23 sezon oynayan ilk oyuncu konumuna getiren yoğun offseason çalışmalarını da yapamadı.Madison Square Garden'daki 32. kariyer maçında New York Knicks'e karşı alınan 112-110'luk mağlubiyette 22 sayı kaydeden James, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:LeBron James, 30 Aralık'taki doğum gününden bu yana performansını gözle görülür şekilde yükseltti. Böylece kariyerinde skor liderliğini elinden aldığı Hall of Fame üyesi Kareem Abdul-Jabbar ile birlikte, 40 yaşından sonra birden fazla All-Star seçilen tek oyuncular arasına girdi.James'in All-Star seçilmesi, 2005'te başlayan uzun serisi boyunca nadiren yaşanan bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu tartışmalar, Clippers'tan Kawhi Leonard ve James Harden ile Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün seçilmemesi sonrası gündeme geldi.Takım arkadaşı ve All-Star ilk beşi oyuncusu Luka Dončić, LeBron'un seçimini şu sözlerle savundu:Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giyemeyen LeBron James, aynı zamanda All-Star maçları tarihinin en fazla sayı atan ve en fazla dakika oynayan oyuncusu konumunda bulunuyor. James, bu istatistiklerini 15 Şubat'ta Los Angeles Clippers'ın sahasında oynanacak All-Star maçında daha da ileri taşıma şansına sahip olacak.LeBron, seçimin kendisi için ne ifade ettiğini ise şu sözlerle anlattı: