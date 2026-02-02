Türk satrancının genç büyükustasından büyük başarı

Türk satrancının genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en prestijli organizasyonlarından 2026 Tata Steel Chess Tournament'takategorisinde mücadele ederek, 13 tur sonunda 7 puanla 7'nci sırayı aldı.14 yaşındaki Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en prestijli satranç organizasyonları arasında yer alan 2026 Tata Steel Chess Tournament'ta önemli bir başarıya imza attı. 16 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Hollanda'nın Wijk aan Zee kentinde düzenlenen turnuvada Masters kategorisinde mücadele eden Erdoğmuş, dünyanın en güçlü 13 büyükustanın yer aldığı organizasyonda sergilediği istikrarlı performansla dikkati çekti. 13 tur üzerinden oynanan turnuva sonunda 7 puan toplayan GM Erdoğmuş, turnuvayı 7'nci sırada tamamladı.Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvada elde ettiği başarı dolayısıyla Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti. Başkan Apaydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Öte yandan genç büyükusta, dünya sıralamasında ilk 50 içerisine girerek 46'ncı sırada yer alıyor.