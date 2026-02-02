Jhon Duran uçağa binip gitti!

Zenit, Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Kolombiyalı golcü, Rus ekibiyle sözleşme imzalamak üzere St. Petersburg'a uçtu.
Duran'ın salı günü sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, Zenit'in hem oyuncu hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Anlaşmaya göre Zenit, Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak. Sözleşmede 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak.
Zenit, Duran için 4 milyon Euro ödeme yaparken, oyuncunun maaşının kalan 6 milyon Euro'luk kısmı Al-Nassr tarafından karşılanacak.
FENERBAHÇE'DE 8 GOLE KATKI SAĞLADI
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı 22 yaşındaki Jhon Duran, oynadığı 21 resmi maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.
AL NASSR 77 MİLYON EURO ÖDEDİ
Al Nassr ise Jhon Duran için Aston Villa'ya 77 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.
