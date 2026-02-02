02 Şubat
Jhon Duran uçağa binip gitti!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Zenit ile sözleşme imzalamak için St. Petersburg'a gitti.

calendar 02 Şubat 2026 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zenit, Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Kolombiyalı golcü, Rus ekibiyle sözleşme imzalamak üzere St. Petersburg'a uçtu.

Duran'ın salı günü sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, Zenit'in hem oyuncu hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.


Anlaşmaya göre Zenit, Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak. Sözleşmede 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak.

Zenit, Duran için 4 milyon Euro ödeme yaparken, oyuncunun maaşının kalan 6 milyon Euro'luk kısmı Al-Nassr tarafından karşılanacak.

FENERBAHÇE'DE 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı 22 yaşındaki Jhon Duran, oynadığı 21 resmi maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.

AL NASSR 77 MİLYON EURO ÖDEDİ

Al Nassr ise Jhon Duran için Aston Villa'ya 77 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
