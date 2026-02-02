Chelsea'den Jörgensen'e kiralık izin yok!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Filip Jörgensen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Chelsea, 23 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine izin vermiyor.
KİRALIK İZİN YOK!
Bu transfer döneminde Filip Jörgensen için Beşiktaş başta olmak üzere 7 farklı takımdan teklif geldi. Ancak Chelsea, kiralık transfere izin vermiyor.
SERDAL ADALI'NIN MESAJI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz. Bu birazcık zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri." demişti.
SON DURUMU İÇİN AÇIKLAMA
Öte yandan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Pafos maçında sakatlanan 23 yaşındaki file bekçisinin yakın zamanda sahalara geri döneceğini açıkladı.
Rosenior, "İyileşmek üzere. Yakında forma giyebilecek duruma gelecek ve umarım Arsenal maçı (Salı) ya da ondan sonraki maçta sahaya çıkabilir." sözlerini sarf etti.
Chelsea'de bu sezon 8 maçta kaleyi koruyan Jörgensen, kalesinde 10 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapattı.
