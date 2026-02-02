02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Chelsea'den Jörgensen'e kiralık izin yok!

Chelsea, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Filip Jörgensen'in kiralık olarak ayrılmasına izin vermiyor.

calendar 02 Şubat 2026 17:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den Jörgensen'e kiralık izin yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Filip Jörgensen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Chelsea, 23 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine izin vermiyor.

KİRALIK İZİN YOK!

Bu transfer döneminde Filip Jörgensen için Beşiktaş başta olmak üzere 7 farklı takımdan teklif geldi. Ancak Chelsea, kiralık transfere izin vermiyor.

SERDAL ADALI'NIN MESAJI


Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz. Bu birazcık zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri." demişti.

SON DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Pafos maçında sakatlanan 23 yaşındaki file bekçisinin yakın zamanda sahalara geri döneceğini açıkladı.

Rosenior, "İyileşmek üzere. Yakında forma giyebilecek duruma gelecek ve umarım Arsenal maçı (Salı) ya da ondan sonraki maçta sahaya çıkabilir." sözlerini sarf etti.

Chelsea'de bu sezon 8 maçta kaleyi koruyan Jörgensen, kalesinde 10 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapattı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.