Joshua Zirkzee için transfer itirafı!

Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio, eski oyuncuları Joshua Zirkzee ile ilgili bir itirafta bulundu.Marco Di Vaio, en gururlandığı transferin Bayern Münih'ten kadroya kattıkları Joshua Zirkzee olduğunu söyledi.İtalyan futbol insanı, en gururlandığı transfer sorusunun sorulmasının ardından," dedi.Bologna, Joshua Zirkzee'yi 2022 yazında Bayern Münih'ten 27.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.Bologna'da 58 maçta 14 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Zirkzee, daha sonra 2024 yazında 42.5 milyon euro bedelle Manchester United'a gitmişti.