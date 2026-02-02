02 Şubat
Joshua Zirkzee için transfer itirafı!

Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio, en gururlandığı transferin Bayern Münih'ten Joshua Zirkzee olduğunu söyledi.

calendar 02 Şubat 2026 18:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio, eski oyuncuları Joshua Zirkzee ile ilgili bir itirafta bulundu.

Marco Di Vaio, en gururlandığı transferin Bayern Münih'ten kadroya kattıkları Joshua Zirkzee olduğunu söyledi.

İtalyan futbol insanı, en gururlandığı transfer sorusunun sorulmasının ardından, "Zirkzee'nin transferi çünkü çok fazla hayal gücü ve irada gerektirdi. Bayern Münih'te oynuyordu ve Anderlecht'te harika bir sezon geçirmişti. Avrupa'da başka takımlara gitme şansı var. Onu ikna etmek ve Bayern Münih ile anlaşmaya varmak kolay olmadı. Hem onu hem de taraftarları mutlu eden bir transfer oldu. Sonra da Şampiyonlar Ligi bileti aldık." dedi.


Bologna, Joshua Zirkzee'yi 2022 yazında Bayern Münih'ten 27.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Bologna'da 58 maçta 14 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Zirkzee, daha sonra 2024 yazında 42.5 milyon euro bedelle Manchester United'a gitmişti.

