Fenerbahçe'ye kötü haber: Edson Alvarez!

Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına giden Fenerbahçe'de Edson Alvarez, cezalı duruma düştü.
Meksikalı futbolcu, karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Edson Alvarez, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Edson Alvarez, bu maçta forma giyemeyecek.
