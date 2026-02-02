02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-033'
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-034'
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Fenerbahçe'ye kötü haber: Edson Alvarez!

Fenerbahçe'de sarı kart gören Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

calendar 02 Şubat 2026 20:18 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 20:19
Haber: Sporx.com
Süper Lig'de Kocaelispor deplasmanına giden Fenerbahçe'de Edson Alvarez, cezalı duruma düştü.

Meksikalı futbolcu, karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Edson Alvarez, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Edson Alvarez, bu maçta forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 12 8 0 43 17 44
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Kocaelispor 20 6 7 7 16 19 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
