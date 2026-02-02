02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
0-124'
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Atletico Madrid, Lookman'ı açıkladı!

Atletico Madrid, Atalanta'dan Ademola Lookman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 02 Şubat 2026 20:34 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 20:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Lookman'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Atletico Madrid, Atalanta forması giyen ve transferi yılan hikayesine dönen Ademola Lookman'da mutlu sona ulaştı.

İspanyol ekibi, Lookman'ın transferini resmi olarak duyurdu.

Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Lookman, Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak. 28 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman, 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.