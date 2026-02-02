Atletico Madrid, Lookman'ı açıkladı!

Atletico Madrid, Atalanta forması giyen ve transferi yılan hikayesine dönen Ademola Lookman'da mutlu sona ulaştı.İspanyol ekibi, Lookman'ın transferini resmi olarak duyurdu.Atletico Madrid, Lookman transferi için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Lookman, Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak. 28 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman, 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.