Göztepe'den 15 milyon euro'ya ret!

Göztepe, golcü futbolcusu Juan için önemli bir teklifi kabul etmedi.



15 MİLYON EURO'YA RET



Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Juan için Göztepe'nin kapısını çaldı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki golcü futbolcu için Göztepe'ye 15 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



Rudy Galetti'nin haberine göre, Göztepe, Lille'den Juan için gelen bu 15 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.



SEZON SONUNA KADAR GÖZTEPE



Göztepe'nin en azından sezon sonuna kadar Brezilyalı golcüyü takımda tutmak istediği yazıldı.



SEZON PERFORMANSI



Göztepe'de bu sezon 19 Süper Lig maçına çıkan Juan, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.



