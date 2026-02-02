02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-033'
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-034'
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Göztepe'den 15 milyon euro'ya ret!

Göztepe, Lille'in Juan için yaptığı 15 milyon euro'luk teklifi reddetti.

calendar 02 Şubat 2026 20:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Göztepe'den 15 milyon euro'ya ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Göztepe, golcü futbolcusu Juan için önemli bir teklifi kabul etmedi.

15 MİLYON EURO'YA RET

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Juan için Göztepe'nin kapısını çaldı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki golcü futbolcu için Göztepe'ye 15 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Rudy Galetti'nin haberine göre, Göztepe, Lille'den Juan için gelen bu 15 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.

SEZON SONUNA KADAR GÖZTEPE

Göztepe'nin en azından sezon sonuna kadar Brezilyalı golcüyü takımda tutmak istediği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe'de bu sezon 19 Süper Lig maçına çıkan Juan, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 12 8 0 43 17 44
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Kocaelispor 20 6 7 7 16 19 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.