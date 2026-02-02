02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
Sunderland-Burnley
23:00
Mallorca-Sevilla
23:00
Udinese-Roma
22:45
AVS-Braga
21:45
Casa Pia-FC Porto
23:45

Beşiktaş'tan Nuno Tavares için Lazio'ya yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya yeni bir teklif yaptı.

02 Şubat 2026 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ın talebi sonrası sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, yeni bir hamlede bulundu.

Bonservisi Lazio'da olan Portekizli sol bek Nuno Tavares'i İstanbul'a getirmek isteyen Beşiktaş, İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çaldı.

Beşiktaş'ın Nuno Tavares'için Lazio'ya bonuslarla birlikte bu kez 14 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı.

SARRI'DEN İZİN ALDI!


Teknik direktörü Maurizio Sarri, Tavares için önce "Takımda kalsın" raporu verdi. Ancak Portekizli futbolcu, Sarri'ye Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini söyledi ve İtalyan teknik adamdan ayrılık için izin aldı.

Taraflar arasında görüşmenin sürdüğü ortaya çıkarken, Beşiktaş'ın bu transferi bitirmesi bekleniyor.

TAVARES'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sol bek Tavares, bu sezon Lazio'da 11 maçta 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
