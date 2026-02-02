Blackburn'da Valerien Ismael dönemi bitti! İlk aday dikkat çekti

İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, teknik direktör Valerien Ismael ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığını açıkladı.



Bu süreçte Ismael'in yardımcılığını yapan Dean Whitehead'in de teknik ekipten ayrıldığı duyuruldu. Kulüp açıklamasında, Ismael ve Whitehead'e verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.



BILIC ÖNE SÜRÜLDÜ

Championship ekibinini başında 43 maça çıkan Fransız teknik adam 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Valerien Ismael maç başına 1.02 puan ortalaması yakalayabildi.

Kulübe yakın kaynaklara göre Blackburn Rovers'ta teknik direktörlük koltuğu içinismi öne sürüldü. Daha önce Premier League ve Championship tecrübesi bulunan Hırvat teknik adamın, adaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.