Blackburn'da Valerien Ismael dönemi bitti! İlk aday dikkat çekti

İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers, Valerien Ismael ile yollarını ayırırken teknik direktörlük için Slaven Bilic ismi gündeme geldi.

calendar 02 Şubat 2026 16:31 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 16:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, teknik direktör Valerien Ismael ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığını açıkladı.

Bu süreçte Ismael'in yardımcılığını yapan Dean Whitehead'in de teknik ekipten ayrıldığı duyuruldu. Kulüp açıklamasında, Ismael ve Whitehead'e verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

BILIC ÖNE SÜRÜLDÜ



Kulübe yakın kaynaklara göre Blackburn Rovers'ta teknik direktörlük koltuğu için Slaven Bilic ismi öne sürüldü. Daha önce Premier League ve Championship tecrübesi bulunan Hırvat teknik adamın, adaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Championship ekibinini başında 43 maça çıkan Fransız teknik adam 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Valerien Ismael maç başına 1.02 puan ortalaması yakalayabildi.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
