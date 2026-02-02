Lens, Maximin ile anlaştı!

Club America'dan ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, ülkesine geri döndü.



Meksika ekibine pazar günü veda eden Maximin, pazartesi günü yeni takımıyla anlaştı.



LENS İLE ANLAŞTI



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Lens, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.



Maximin, Lens ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı. Maximin'in transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak da duyurulması bekleniyor.



MEKSİKA PERFORMANSI



Club America'da 15 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



