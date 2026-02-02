02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Lens, Maximin ile anlaştı!

Lens, Club America'dan ayrılan Allan Saint-Maximin ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.

calendar 02 Şubat 2026 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Club America'dan ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, ülkesine geri döndü.

Meksika ekibine pazar günü veda eden Maximin, pazartesi günü yeni takımıyla anlaştı.

LENS İLE ANLAŞTI

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Lens, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Maximin, Lens ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı. Maximin'in transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak da duyurulması bekleniyor.

MEKSİKA PERFORMANSI

Club America'da 15 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.