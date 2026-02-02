02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Mergim Berisha, Kaiserslautern'a imza attı!

Bundesliga II ekiplerinden Kaiserslautern, Hoffenheim'dan Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 02 Şubat 2026 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hoffenheim forması giyen Mergim Berisha'nın yeni adresi Bundesliga II ekiplerinden Kaiserslautern oldu.

Kaiserslautern, Hoffenheim'dan Alman futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaiserslautern, Mergim Berisha transferi için Berisha'ya bonservis ödemeyecek sonraki satıştan yüksek bir yüzde payı verecek.

Berisha, bu sezon Hoffenheim formasıyla sahaya çıkma şansı elde edememişti.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
