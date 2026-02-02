Mergim Berisha, Kaiserslautern'a imza attı!

Hoffenheim forması giyen Mergim Berisha'nın yeni adresi Bundesliga II ekiplerinden Kaiserslautern oldu.Kaiserslautern, Hoffenheim'dan Alman futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.Kaiserslautern, Mergim Berisha transferi için Berisha'ya bonservis ödemeyecek sonraki satıştan yüksek bir yüzde payı verecek.Berisha, bu sezon Hoffenheim formasıyla sahaya çıkma şansı elde edememişti.