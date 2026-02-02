Berat Gecesi ne zaman 2026? Berat Kandili ne zaman? (Diyanet)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 2 Şubat 2026 günü idrak edilecek.

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.





Üç aylar içinde idrak edilecek kandil olan Berat Kandili'nin ne zaman olacağı merak ediliyor. Bu mübarek günün 2026 yılında ne zaman, hangi gün idrak edileceği araştırılıyor. Dini kaynaklarda rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman?