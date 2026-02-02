02 Şubat
Porto'dan kiralık Seko Fofana hamlesi

Portekiz Ligi'nde zirvede yer alan Porto, orta saha oyuncusu Seko Fofana'yı Rennes'ten kiralık olarak renklerine bağladı

02 Şubat 2026
Portekiz Ligi'nde açık ara farkla liderliğini sürdüren Porto, orta saha rotasyonu için Rennes'ten Seko Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Rennes formasıyla Ligue 1'de çıktığı 12 maçta 654 dakika sahada kaldı ve takımına 1 gol ile katkı sağladı.

Zaman zaman Türk takımlarıyla da adı anılan Fildişi Sahili uyruklu Fofana, kariyerinde Udinese, Lens, Al-Nassr ve Al-Ettifaq gibi takımlarda forma giydi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
