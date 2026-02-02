Porto'dan kiralık Seko Fofana hamlesi

Portekiz Ligi'nde açık ara farkla liderliğini sürdüren Porto, orta saha rotasyonu için Rennes'ten Seko Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.



30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Rennes formasıyla Ligue 1'de çıktığı 12 maçta 654 dakika sahada kaldı ve takımına 1 gol ile katkı sağladı.



Zaman zaman Türk takımlarıyla da adı anılan Fildişi Sahili uyruklu Fofana, kariyerinde Udinese, Lens, Al-Nassr ve Al-Ettifaq gibi takımlarda forma giydi.