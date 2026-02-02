Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takasının takas son tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda, bunun Golden State Warriors ile yapılacağı iddia edildi.
Takas sezonunun bitimine üç gün kala, Giannis hâlâ takas edilmesi en muhtemel süperstar olarak görülüyor. Şu ana kadar, Bucks'ın yaz döneminde daha fazla varlık elde edebilmek için takası offseason'a bırakmasının daha olası olduğu düşünülüyor. Ancak 5 Şubat öncesinde bir hamle ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.
ClutchPoints yazarı Brett Siegel, bu konuda şunları söyledi:
"Warriors kesinlikle işin içinde. Geçen haftadan beri söylediğim gibi, eğer Giannis takası şimdi gerçekleşirse, bu Golden State ile olur. Eğer bir şey olacaksa, en erken Çarşamba gecesi olur."
Önceki raporlara göre Bucks, Giannis karşılığında elit genç yetenekler ve/veya çok sayıda draft hakkı talep ediyor.
Takas sezonunun bitimine üç gün kala, Giannis hâlâ takas edilmesi en muhtemel süperstar olarak görülüyor. Şu ana kadar, Bucks'ın yaz döneminde daha fazla varlık elde edebilmek için takası offseason'a bırakmasının daha olası olduğu düşünülüyor. Ancak 5 Şubat öncesinde bir hamle ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.
ClutchPoints yazarı Brett Siegel, bu konuda şunları söyledi:
"Warriors kesinlikle işin içinde. Geçen haftadan beri söylediğim gibi, eğer Giannis takası şimdi gerçekleşirse, bu Golden State ile olur. Eğer bir şey olacaksa, en erken Çarşamba gecesi olur."
Önceki raporlara göre Bucks, Giannis karşılığında elit genç yetenekler ve/veya çok sayıda draft hakkı talep ediyor.