02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

"Giannis takası olursa, adres Warriors olacak" iddiası

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takasının takas son tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda, bunun Golden State Warriors ile yapılacağı iddia edildi.

calendar 02 Şubat 2026 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Giannis takası olursa, adres Warriors olacak' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takasının takas son tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda, bunun Golden State Warriors ile yapılacağı iddia edildi.

Takas sezonunun bitimine üç gün kala, Giannis hâlâ takas edilmesi en muhtemel süperstar olarak görülüyor. Şu ana kadar, Bucks'ın yaz döneminde daha fazla varlık elde edebilmek için takası offseason'a bırakmasının daha olası olduğu düşünülüyor. Ancak 5 Şubat öncesinde bir hamle ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.

ClutchPoints yazarı Brett Siegel, bu konuda şunları söyledi:


"Warriors kesinlikle işin içinde. Geçen haftadan beri söylediğim gibi, eğer Giannis takası şimdi gerçekleşirse, bu Golden State ile olur. Eğer bir şey olacaksa, en erken Çarşamba gecesi olur."

Önceki raporlara göre Bucks, Giannis karşılığında elit genç yetenekler ve/veya çok sayıda draft hakkı talep ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.