Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takasının takas son tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda, bunun Golden State Warriors ile yapılacağı iddia edildi.Takas sezonunun bitimine üç gün kala, Giannis hâlâ takas edilmesi en muhtemel süperstar olarak görülüyor. Şu ana kadar, Bucks'ın yaz döneminde daha fazla varlık elde edebilmek için takası offseason'a bırakmasının daha olası olduğu düşünülüyor. Ancak 5 Şubat öncesinde bir hamle ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.ClutchPoints yazarı Brett Siegel, bu konuda şunları söyledi:Önceki raporlara göre Bucks, Giannis karşılığında elit genç yetenekler ve/veya çok sayıda draft hakkı talep ediyor.