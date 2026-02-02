02 Şubat
İstanbul Kent Üniversitesi karatede Türkiye'yi temsil edecek

İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle karatede Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

calendar 02 Şubat 2026 12:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28–31 Ocak tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

53 üniversiteden 235 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada İstanbul Kent Üniversitesi sporcuları, elde ettikleri derecelerle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Şampiyonada İstanbul Kent Üniversitesi adına yarışan Kata Kadın Takımı ile Türkiye Şampiyonu olurken, Ekrem Altuner Yılmaz, Kumite 67 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kumite Kadın Takımı Türkiye ikincisi, Eren Akkurt (Kumite 84 kg) ve Ayşe Yılmaz (Kata Ferdi) Türkiye ikincisi, Kumite Erkek Takımı, Rabia Yılmaz (Kumite +68 kg) ve Damla Ocak (Kumite 55 kg) ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli dereceler elde etti.


Bu sonuçlarla birlikte İstanbul Kent Üniversitesi; Kata Kadın Takımı ile birincilik kupasını,Kumite Kadın Takımı ile ikincilik kupasını, Kumite Erkek Takımı ile üçüncülük kupasını kazanarak organizasyondan üç kupa ile ayrıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi yetkilileri, sporcuların ve teknik ekibin elde ettiği bu başarının üniversitenin spora verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarılarının artarak devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

