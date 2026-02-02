02 Şubat
Kupa'da Antalya, Iğdır'a konuk oluyor

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olacak

calendar 02 Şubat 2026 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kupa'da Antalya, Iğdır'a konuk oluyor
Antalyaspor, Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat Salı günü Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Kupası'nda 8 takımlı B Grubu'nda mücadele eden Akdeniz temsilcisi, ilk hafta maçında Konyaspor'a deplasmanda 1-0, ikinci haftada Gençlerbirliği'ne sahasında aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü haftaya golsüz ve puansız son sırada giren kırmızı-beyazlılar, Iğdır deplasmanında hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

Türkiye Kupası grup aşamasında geride kalan iki haftada birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Iğdır FK ise 5. sırada yer alıyor.

  
