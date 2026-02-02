02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Kings, üçlü takasta De'Andre Hunter'ı kadrosuna kattı

Cleveland Cavaliers, forvet De'Andre Hunter'ı Sacramento Kings'e takas ediyor.

calendar 02 Şubat 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Cavaliers bu takas karşılığında Dennis Schröder ve Keon Ellis'i kadrosuna katıyor.

Üç takımlı anlaşmanın bir diğer ayağında ise Chicago Bulls, Kings'ten Dario Šarić'i ve iki adet gelecekteki ikinci tur draft hakkını alıyor.

Charania'nın haberine göre Cavaliers, bu takas sayesinde bu sezon yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş ve vergi tasarrufu sağlayacak. Bu hamle, Cleveland'ı önümüzdeki sezon ikinci vergi eşiğinin altına düşme konusunda da avantajlı bir konuma getiriyor.


Hunter, ligde kendini kanıtlamış bir 3-and-D oyuncusu olarak biliniyor ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki forvet, bu sezon 14 sayı, 4.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. Hunter'ın gelişiyle birlikte Sacramento, kadro esnekliği kazanarak iki yönlü sözleşmesi bulunan pivot Dylan Cardwell'ı standart NBA kontratına dönüştürebilecek. Draft edilmemiş bir çaylak olan Cardwell, 23 maçta 4.7 sayı, 7.1 ribaund ve 1.7 blok ortalamalarıyla dikkat çekti.

Cleveland'a giden Dennis Schröder ve Keon Ellis ise sırasıyla 12.8 ve 5.6 sayı ortalamaları yakalıyor. Schröder'ın kontratında üç yıl daha bulunuyor ve yıllık maaşı yaklaşık 14 milyon dolar civarında. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ellis ise 9 Şubat'ta kontrat uzatma hakkına sahip ve 2025-26 sezonunda maç başına 1'in üzerinde top çalma ortalamasıyla güvenilir bir çevre savunmacısı olarak öne çıkıyor.

Chicago Bulls, Šarić için kadroda yer açmak amacıyla guard Jevon Carter'ı serbest bırakacak. Šarić'in sezon sonunda sona erecek olan kontratının değeri 5.4 milyon dolar.

1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
