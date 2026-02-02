Cleveland Cavaliers, forvet De'Andre Hunter'ı Sacramento Kings'e takas ediyor.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Cavaliers bu takas karşılığında Dennis Schröder ve Keon Ellis'i kadrosuna katıyor.Üç takımlı anlaşmanın bir diğer ayağında ise Chicago Bulls, Kings'ten Dario Šarić'i ve iki adet gelecekteki ikinci tur draft hakkını alıyor.Charania'nın haberine göre Cavaliers, bu takas sayesinde bu sezon yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş ve vergi tasarrufu sağlayacak. Bu hamle, Cleveland'ı önümüzdeki sezon ikinci vergi eşiğinin altına düşme konusunda da avantajlı bir konuma getiriyor.Hunter, ligde kendini kanıtlamış bir 3-and-D oyuncusu olarak biliniyor ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki forvet, bu sezon 14 sayı, 4.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. Hunter'ın gelişiyle birlikte Sacramento, kadro esnekliği kazanarak iki yönlü sözleşmesi bulunan pivot Dylan Cardwell'ı standart NBA kontratına dönüştürebilecek. Draft edilmemiş bir çaylak olan Cardwell, 23 maçta 4.7 sayı, 7.1 ribaund ve 1.7 blok ortalamalarıyla dikkat çekti.Cleveland'a giden Dennis Schröder ve Keon Ellis ise sırasıyla 12.8 ve 5.6 sayı ortalamaları yakalıyor. Schröder'ın kontratında üç yıl daha bulunuyor ve yıllık maaşı yaklaşık 14 milyon dolar civarında. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ellis ise 9 Şubat'ta kontrat uzatma hakkına sahip ve 2025-26 sezonunda maç başına 1'in üzerinde top çalma ortalamasıyla güvenilir bir çevre savunmacısı olarak öne çıkıyor.Chicago Bulls, Šarić için kadroda yer açmak amacıyla guard Jevon Carter'ı serbest bırakacak. Šarić'in sezon sonunda sona erecek olan kontratının değeri 5.4 milyon dolar.