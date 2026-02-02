02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Ahmet Çakar: "Fenerbahçe, Galatasaray gibi olamıyor!"

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi.

calendar 02 Şubat 2026 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe, Galatasaray gibi olamıyor!'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-0'lık zaferle ayrıldı. Maçın ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah gazetesinde dikkat çeken yorumlar yaptı..

İşte o yorumlar;

"G.Saray, son yılların en rahat maçlarından birini oynadı. Tempo yönünden, coşku yönünden, kaybedilen topu çok çabuk kazanma yönünden çok olumlu sinyaller verdi.


Üstelik Noa Lang ve Asprilla gibi yeni transferleri de izleme imkânımız oldu. İlk yarıya bakıyoruz, ligin son maçı olsa belki de bugün Türkiye'de yer yerinden oynuyordu, Kayseri bilerek, isteyerek goller yedi diye… Tabii ki öyle değil.

Yunus, iyi bir orta yaptı, top auta giderken Kayserili Opoku ters bir vuruşla kendi kalesine attı. Ardından 50 yıldır görmediğim bir pozisyon gördüm. Yine Kayserili defans oyuncusu kendisine atılan pası, bacağının arasından geçirip topukla kaleciye vermek istedi, top kısa düştü, Osimhen yetişti ve penaltıyı kazandı. G.Saray, ilk yarıda zaten maçı bitirmişti. İkinci yarıda da maç mutlak G.Saray'ın kontrolündeydi. Ve sahanın en iyilerinden olan Sara, 3. golü atıp G.Saray'ın şovuna devam etti.

Sonuçta G.Saray'a baktığımızda kadro kalitesi, temposu, hızlı oynayabilme yeteneği yönünden Türkiye'nin en iyi takımı. Mesela en büyük rakibi F.Bahçe, asla tempo ve çabuk oyunda G.Saray gibi olamıyor. Sonuçta G.Saray'ın kağıt üzerinde kazanacağı maçtı ve hiç problem yaşamadan kazandılar. Uzun yıllardır Türkiye'de böyle yetenekli hakem seyretmedim: Adnan Deniz Kayatepe. Belki Lemina'ya verdiği sarı kartı tartışabiliriz ama altyapısı, objektifliği fevkalade iyi. Hakemlik kumaşı mükemmel."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
