Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

6 Şubat depreminin ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezon için eksikleri tamamlanıyor

calendar 02 Şubat 2026 11:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremde yaşamını yitirmeden saatler önce son kez fileleri havalandırdığı Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeni sezon öncesi tamamlanması hedefleniyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören stadyumda geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatıya kadar modern şekilde yenileniyor.

Çatı kaplaması ve elektrik tesisatının onarımı ile taşıyıcı sistemlerinin güçlendirilmesi işlemleri süren statta, depremin bıraktığı izler siliniyor.


Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu yaşamını yitiren Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu'nun, afetten saatler önce Süper Lig'de karşılaştıkları Kasımpaşa'ya 90+6. dakikada attığı golle takımına getirdiği galibiyet sonrası sessizliğe bürünen stadyumdaki işlemlerin ağustosta tamamlanması planlanıyor.

İç ve dış cephelerdeki onarım sonrasında stadyum, 2026-2027 sezonunda yeniden taraftarlarla buluşacak.

Güçlendirme çalışmaları yüzde 60, çatı onarımı yüzde 70 seviyesinde

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, stadyumun eskisinden daha sağlam yapıya bürüneceğini söyledi.

Tesiste hummalı çalışmalar yapıldığını dile getiren Öntürk, "Stadımızın güçlendirilmesi yönündeki çalışmada yüzde 60, çatısının onarımında ise yüzde 70 seviyesindeyiz. Bitirme ihalesi eylül ayında sona erecek ama biz onu ağustos ayına çekeceğiz inşallah." dedi.

Öntürk, stadyumda taraftar sesinin yeniden güçlü şekilde duyulacağı günü heyecanla beklediklerini vurguladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un tesisle buluşacağını belirten Öntürk, "İnşallah yeni stadımız ve orada yapımını sürdürdüğümüz spor kompleksiyle, Hatayspor'umuz yeniden küllerinden doğup Süper Lig'e çıkacaktır." diye konuştu.

