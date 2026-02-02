Hakkari'de çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan korunuyor

Kentte bağımlılık türleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüren Yeşilay Şubesi, yürüttüğü sportif faaliyetlerle de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor.Şube tarafından 3 yıl önce kurulan ve şu ana kadar 116 çocuğu spora kazandıran Yeşilay Spor Kulübü, voleybol, badminton ve masa tenisiyle buluşturduğu çocukları geleceğe hazırlıyor.Çocukların bu branşlarda antrenörlerden eğitim almasını sağlayarak sahalara yeni yetenekler kazandıran kulüp, aynı zamanda sosyalleşmelerini ve kendilerine zarar verecekleri alanlardan uzaklaşmalarını sağlıyor.Voleybol il birinciliği müsabakalarında 3'te 3 yaparak şampiyon olan Yeşilay'ın sporcuları, kenti bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.Gençlik Merkezi spor salonunda şampiyona için hazırlıklarını sürdüren sporcular, bölge birincisi olarak üst tura geçmeyi hedefliyor.Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, kulüp olarak sportif faaliyetlere masa tenisiyle başladıklarını söyledi.Voleybolda 60, badmintonda 36 ve masa tenisinde 20 sporcularının olduğunu belirten Demir,dedi.Çocukları bu şekilde kötü alışkanlıklardan uzak tuttuklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:Voleybol takımı sporcularından Pelşin Arin Budakbeyoğlu ise haftada 4 gün antrenman yaptıklarını ifade ederek,diye konuştu.Berra Engin de voleybol öğrenerek kendilerini geliştirdiklerini belirtti.Voleybolun güzel bir spor olduğunu kaydeden Engin,ifadelerini kullandı.