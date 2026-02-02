İlhan Mansız'dan 'altın gol' hikayesi

Türk futbol tarihinin en önemli golleri arasında yer alan ve 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'e uzatma dakikalarındaki attığı "altın golü" kaydeden eski milli futbolcu, Dünya Kupası tarihindeki son altın golün hikayesini değerlendirdi.İlhan Mansız, "altın golün" güzel bir hikayesi olduğunu belirterekdedi.Senegal karşısında maça yedek başladığını hatırlatan Mansız, şunları kaydetti:İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde, Senegal karşısında uzatma devresinin 94. dakikasında yaptığı tek vuruşla, Türkiye'ye yarı finali getirmişti. Bu golün ardından Dünya Kupası organizasyonlarında altın gol kuralı kaldırıldı. Bu kararla İlhan Mansız'ın golü, Dünya Kupası tarihinde atılan sonolurken 2004 yılında bu uygulama kaldırıldı.Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında ise eski milli futbolcu, "dedi.Milli takımın play-off oynayacağına dikkati çeken İlhan Mansız,ifadelerini kullandı.Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak. Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart ve final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta oynanacak.