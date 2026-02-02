Gabriel Paulista: 'Uyuyabileceğimi sanmıyorum'

Brezilya Supercopa Rei finalinde Corinthians, Flamengo'yu 2-0 mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazandı. Final maçına damga vuran isimlerden biri ise savunma oyuncusu Gabriel Paulista oldu.



Karşılaşmanın ilk golünü atan Gabriel Paulista, maç sonrası yaptığı açıklamalarda hem büyük bir mutluluk hem de derin bir duygusallık yaşadı. Kariyerinin büyük bölümünü Avrupa'da geçirdikten sonra Corinthians forması giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan deneyimli futbolcu, hayatını kaybeden ağabeyini de andı.



"BURASI BENİM İÇİM BAMBAŞKA"

" ifadelerini kullandı.Gabriel Paulista, Corinthians taraftarı olmasında ağabeyinin büyük payı olduğunu da dile getirdi: