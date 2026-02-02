Shaquille O'Neal: 'Türkiye'de bir kahramanlaydım'

NBA tarihinin efsane isimlerinden olan ve 4 NBA Şampiyonluğu bulunan Shaquille O'Neal, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek basketbol oynamış ve bu anlar dünya gündemine oturmuştu. Yorumculuk yapan O'Neal, ESPN kanalında yayınlanan "Tip Off" programında, milli basketbolcu Alperen Şengün ile konuştu.Alperen'in canlı yayına katıldığı sırada ona seslenen veyanıtını verdi.Geçtiğimiz hafta Basketbol Gelişim Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynadığını milli sporcuya hatırlatan 53 yaşındaki spor adamı,dedi.de gülerek bu konuşmaya karşılık verirkendiyen O'Neal'a teşekkür etti.