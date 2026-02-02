02 Şubat
Shaquille O'Neal: "Türkiye'de bir kahramanlaydım"

NBA Efsanesi Shaquille O'Neal, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basketbol oynadığı anları milli oyuncumuz Alperen Şengün aracılığıyla dünyaya böyle anlattı....

calendar 02 Şubat 2026 09:46 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 09:47
Fotoğraf: AA
Shaquille O'Neal: 'Türkiye'de bir kahramanlaydım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA tarihinin efsane isimlerinden olan ve 4 NBA Şampiyonluğu bulunan Shaquille O'Neal, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek basketbol oynamış ve bu anlar dünya gündemine oturmuştu. Yorumculuk yapan O'Neal, ESPN kanalında yayınlanan "Tip Off" programında, milli basketbolcu Alperen Şengün ile konuştu.

Alperen'in canlı yayına katıldığı sırada ona seslenen ve "Selamun aleyküm kardeşim" diyen efsane sporcuya Alperen de "Aleyküm selam" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz hafta Basketbol Gelişim Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynadığını milli sporcuya hatırlatan 53 yaşındaki spor adamı, "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" dedi.

de gülerek bu konuşmaya karşılık verirken "Orada herkes seni de çok seviyor" diyen O'Neal'a teşekkür etti.

 


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
