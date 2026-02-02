01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
1-1
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü rüzgarı!

Form grafiğini yükselten Orkun Kökçü, son haftalardaki gol ve asist katkılarıyla Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisinde kilit rol oynadı.

02 Şubat 2026 09:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Süper Lig'de 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ta form grafiği her geçen gün yükselen Orkun Kökçü, siyah-beyazlıların en önemli kozlarından biri haline geldi.

Benfica kariyerinin ardından Türkiye'ye dönen ve ilk haftalarda üzerindeki baskıyı atmaya çalışan 25 yaşındaki milli futbolcu, özellikle son üç haftada takımını sırtlayan isim oldu. İkinci yarının ilk maçında Kayserispor karşısında El Bilal Toure'nin uzatma dakikalarında attığı golün asistini yapan Orkun, 2-2 sona eren Eyüpspor maçında ise Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. 

Karşılaşma sonrası yaptığı, "İlk golümü attım, gerisi gelecek" açıklamasıyla özgüvenini net şekilde ortaya koyan Orkun, bu sözlerinin arkasını Konyaspor karşısında doldurdu.



İKİ GOLDE DE İMZASI VARDI 

Konyaspor maçında sahanın her yerinde olan milli oyuncu, Cerny'nin skoru 1-1'e getiren golünün hazırlayıcısı olurken, 77. dakikada attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.

Gol sonrası Orkun Kökçü'nün büyük bir hırsla formasını ısırdığı an ise gecenin simgesi haline geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu kare, siyah-beyazlılar adına sezonun en ikonik anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Fotoğraf, Orkun'un Beşiktaş'a olan aidiyetini ve kazanma tutkusunu net şekilde gözler önüne serdi.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
