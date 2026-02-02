02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Beşiktaş'ta stoper transferinde ilk aday Agbadou!

Savunmaya takviye arayan Beşiktaş'ın, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu transfer listesinde üst sıralara aldığı ve oyuncunun siyah-beyazlılara sıcak baktığı belirtildi.

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Siyah-beyazlıların, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, savunmanın merkezine yapılacak takviye için aday listesinin üst sıralarına Agbadou'yu yazdı. 26 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperin de Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın transferi sonuçlandırmak adına temaslarını sıklaştırdığı belirtilirken, Agbadou'nun durumu siyah-beyazlıların savunma planlamasında önemli bir yer tutuyor.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
