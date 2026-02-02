Fenerbahçe'nin 6. Fransız oyuncusu; Sidiki Cherif

Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını Lazio'dan bir başka Fransız Matteo Guendouzi ile güçlendirirken 4. transferini ise Sidiki Cherif ile gerçekleştirdi.Futbola Fransa'nın Angers takımının altyapısında başlayan Cherif, 2023-24 sezonunda A takıma yükselmeyi başardı.Ligue 1'de bu sezon 19 maça çıkan ve 4 gol kaydeden 19 yaşındaki santrfor, Fransa Milli Takımı'nda da alt yaş kategorisinde yer aldı.Sidiki Cherif, başkan Sadettin Saran dönemindeki 2. Fransız oyuncu oldu.Saran'dan önce tarihinde 4 Fransız futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin ardından Cherif'i de kadrosuna kattı.Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki ilk Fransız futbolcu Nicolas Anelka oldu.Sarı-lacivertlilere 2004-05 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilen Anelka, gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin unutulmazları arasına girdi.Fenebrahçe, Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile Sadettin Saran başkanlığındaki 4. transferini yaptı.Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı.Saran yönetimi, Musaba'nın ardından sırasıyla Mert Günok, Matte Guendouzi ve Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 207. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.Sarı-lacivertli formayı giyen yabancı oyuncular şunlar:Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ederson.Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba.Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi, Sidiki CherifSamuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie BrownGustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado, Marco Asensio.Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.Bahri Kaya, Süleyman Vafi.İslam Slimani, Yassine Benzia.Kenneth Andersson, Samuel Holmen.Claudio Maldonado, Mauricio Isla.Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.Dzoni Novak, Miha Zajc.Süleyman Oulare, Simon Falette.Michal Kadlec, Filip Novak.Zobel, Attila Szalai.Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.Diego Reyes, Edson Alvarez.John Moshoeu.Haim Revivo.Vedat Muric.Garry Rodrigues.Enner Valencia.Marcel Tisserand.Mbwana Samatta.Min-jae Kim.Steven Caulker.Michy Batshuayi.Joshua King.Jhon DuranDorgeles Nene.