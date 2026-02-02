02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Bahçeşehir Koleji'nin EuroCup'ta rakibi Slask

A Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta Polonya'nın Slask ekibini sahasında ağırlayacak

calendar 02 Şubat 2026 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroCup A Grubu'nda mücadele eden Bahçeşehir Koleji, organizasyonun 17. haftasında 3 Şubat Salı günü Polonya'nın Slask ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son 2 maçını kazanan Bahçeşehir Koleji, 10 takımlı A Grubu'nda 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 2 sırada bulunuyor.

Slask ise 4 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
