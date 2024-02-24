Haber Tarihi: 24 Şubat 2024 09:36 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 09:36

Berat mı Beraat mı? Beraat Kandili Nasıl Yazılır?

Berat Kandili'ne yaklaşırken, birçok kişi "Berat mı Beraat mı?" ve "Beraat Kandili nasıl yazılır?" sorularını soruyor. Bu yazıda, bu soruların doğru cevaplarını ve Beraat Kandili'nin önemini ele alacağız.

Berat mı Beraat mı? Beraat Kandili Nasıl Yazılır?
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Berat ve Beraat arasındaki fark nedir?

Berat: Arapça kökenli bir kelime olup "aklanmak, temize çıkmak" anlamlarına gelir.

Beraat: Hukuki bir terimdir ve "suçsuzluk kararı" anlamına gelir.

Beraat Kandili nasıl yazılır?

Doğru yazım şekli "Berat Kandili"dir. "Beraat" kelimesi hukuki bir terim olduğu için kandil ismi olarak kullanılmaz.

Beraat Kandili'nin önemi nedir?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Bu gecenin;

Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gece olduğuna

Kadir Gecesi'nden sonra en faziletli gece olduğuna

Cehennem azabının zincirlerinin vurulduğuna

Duaların kabul olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanılır.

Beraat Kandili'nde neler yapılabilir?

Namaz kılmak

Kaza namazı kılmak

Oruç tutmak

Kuran okumak

Dua etmek

Sadaka vermek

Berat Kandili'nin faziletleri hakkında hadisler:

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi, Kadir Gecesi'nden sonra en faziletli gecedir." (Tirmizi)

"O gece Allah Teala dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve her secde eden, istiğfar eden ve dua eden kuluna mağfiret eder." (İbn-i
Mace)
Beraat Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileriz.
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