02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 79'uncu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükselme başarısını gösterdi

calendar 02 Şubat 2026 11:03
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.

Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.

23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
