Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona deplasmanında

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında 3 Şubat Salı günü deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.
Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.
