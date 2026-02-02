02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Allan Saint-Maximin tekrar Avrupa'ya dönüyor

Çocuklarının Meksika'da maruz kaldığı ırkçılığın ardından Club America ile sözleşmesini fesheden Allan Saint-Maximin, Lens ile el sıkıştı

calendar 02 Şubat 2026 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain'in 2 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Lens, ara transfer döneminde tanıdık bir ismi kadrosuna katmak üzere.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre; Lens, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

Sezon başında Al-Ahli'den Club America'ya 10.3 Milyon Euro'ya transfer olan Fransız oyuncu, çocuklarının maruz kaldığı ırkçılık sonucu Meksika ekibi Club America'yla sözleşmesini feshetmişti.

MEKSİKA PERFORMANSI

28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Kuzey Amerika temsilcisinde 15 maçta şans bulurken 3 gol 2 asist kaydetti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
