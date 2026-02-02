Allan Saint-Maximin tekrar Avrupa'ya dönüyor

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain'in 2 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Lens, ara transfer döneminde tanıdık bir ismi kadrosuna katmak üzere.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre; Lens, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
Sezon başında Al-Ahli'den Club America'ya 10.3 Milyon Euro'ya transfer olan Fransız oyuncu, çocuklarının maruz kaldığı ırkçılık sonucu Meksika ekibi Club America'yla sözleşmesini feshetmişti.
MEKSİKA PERFORMANSI
28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Kuzey Amerika temsilcisinde 15 maçta şans bulurken 3 gol 2 asist kaydetti.
