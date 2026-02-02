Aliağa FK'da 4'te 4 sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol deplasmanda Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Üst üste gelen galibiyetlerle 43 puana yükselen Play-Off hattında dördüncü sıradaki sarı-siyahlılar zirve ümitlerini taze tuttu.



Lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde yer Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi. Seri galibiyetleri sürdüreceklerine inandığını kaydeden Çetin, "Bu sezon evimizde yine maç kaybetmedik. Deplasmanlarda da kazanmaya başladık. Son iki dış saha maçımızı kayıpsız geçmek bizim adımıza çok önemliydi. Şimdi önümüzde bir kupa sınavı var, ardından ligde art arda evimizde iki maça çıkacağız" dedi.



Aliağa FK 5 Şubat Perşembe günü Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında Süper Lig temsilcisi Konyaspor'a konuk olacak.