Kupa'da 4 maçın hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Şubat Salı günü oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı

calendar 02 Şubat 2026 14:22 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3 Şubat Salı günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Burak Olcar

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
