02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın eski kaptanı Oğuzhan Özyakup, 10 numara baskısından Orkun Kökçü ve Semih Kılıçsoy yorumuna kadar siyah-beyazlı gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Şubat 2026 15:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş gündemine dair görüşlerini dile getirdi. 

Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kariyerine, forma numaralarına ve Beşiktaş'ın son dönemdeki önemli isimlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

10 NUMARA BEKLENTİYİ DEĞİŞTİRİYOR"



Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giymesiyle birlikte beklentilerin de değiştiğini ifade etti. Bu durumdan pişman olmadığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk dönemlerindeki rolüne dikkat çekti:

"Beşiktaş'ta 10 numarayı aldıktan sonra pişman olmadım. Ama 10 numarayı giyince benden 10 numara oynamamı beklediler. Şampiyonluklarda 15 numara giyiyordum ve 8 numara oynuyordum."

ORKUN KÖKÇÜ YORUMU

Milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında da konuşan Oğuzhan, genç oyuncuya zaman tanınması gerektiğini söyledi:

"Orkun Kökçü'yü çok seviyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Orkun'dan ne beklediğin önemli. Orkun, 10 numarada oynayan bir futbolcu değil. Oynayabilir ama oynamayı sevmez; çünkü geriden oyun kurmayı seviyor."

"SEMİH'İN GİDİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya'ya transfer olan Semih Kılıçsoy için de duygusal ifadeler kullanan Oğuzhan Özyakup, kulübün ekonomik anlamda da kayıp yaşadığını dile getirdi:

"Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'tan ayrılmasına inanılmaz üzüldüm. Ondan çok daha fazla para kazanabilirdik. İtalya'ya gitmesi Semih için çok doğru bir karar oldu. Semih'i çok beğeniyorum, Beşiktaş için üzüldüm. Semih benim için farklıydı."

TEKNİK EKİP AÇIKLAMASI

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ihtimaliyle ilgili de açıklık getirdi. Sergen Yalçın ile doğrudan bir görüşme yapmadığını belirten Oğuzhan, bu rol için henüz hazır hissetmediğini söyledi:

"Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük için Sergen Yalçın'la direkt bir görüşmem olmadı ama Beşiktaş'a gelmeden önce teknik ekibiyle görüştüm. Henüz böyle bir göreve hazır değildim ve yüzde 100 emin olmadan başlamak istemedim."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.