Haber Tarihi: 02 Şubat 2026 15:13 -
Güncelleme Tarihi:
02 Şubat 2026 15:13
Berat kandili ne zaman, hangi gün? 2026 Berat gecesi fazileti ve önemi nedir?
Berat Kandili için geri sayım başladı. Üç ayların üçüncü kandili olarak idrak edilecek olan Berat Kandili öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından kandil tarihleri araştırılıyor. Regaip ve Miraç Kandili'nin ardından idrak edilecek olan Berat Kandili, Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?
2026 Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed, "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." buyurmuştur. Her yıl Berat Kandili gecesi milyonlarca Müslüman namaz kılıp, oruç tutarak dini vazifelerini yerine getiriyor. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
2026 Berat kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili, İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahip olan ve Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen mübarek bir gecedir. 2026 yılında Berat Kandili, 2 Şubat günü idrak edilecektir.Berat Kandili'nin Fazileti ve Önemi"Berat" kelimesi, Arapça "berâet" kelimesinden türetilmiş olup, "temize çıkma", "günahlardan arınma" ve "ilahi af ve rahmete nail olma" anlamlarına gelir.Bu gece, Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği, günahların affedildiği ve duaların kabul edildiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyle ilgili şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan, ona da istediğini vereyim' buyurur."Ayrıca, bazı İslam âlimlerine göre, bu gecede bir yıllık kader planı belirlenir ve şu dört büyük meleğe tevdi edilir:
Mikail (a.s.): Rızıklarla ilgili dosyayı alır.Cebrail (a.s.): Savaşlarla ilgili dosyayı alır.İsrafil (a.s.): Doğal afetler, yıldırımlar ve depremler ile ilgili görev alır.Azrail (a.s.): Ölümler ve hastalıklarla ilgili dosyaları alır.Bu nedenle, Berat Kandili, Müslümanlar için manevi arınma, tövbe ve ibadetle Yüce Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan mübarek bir gecedir.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.