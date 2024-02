Berat Kandili'ni yaşadığımız bu günde kulların ihsana kavuştuğu mübarek gün Berat Kandilinin namazı hakkında bilmeniz gerekenler. Berat kandili namazı nasıl kılınır ve faziletleri nedir? Berat kandilinde 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? Berat gecesi 100 rekat namaz kılma fazileti ve tüm detaylar haberimizde...



Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?



Amr ibni Osman ibni Kesir ibni Dinar'dan (r.a) rivayete göre Hz. Peygamberimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Her kim Şaban'ın yarı gecesi ile iki bayram gecelerini ibadette geçirirse, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez." Bu ibadetlerden en makbul olanı da namazdır. Peki, Berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? 24 Şubat 2024 Cumartesi yani Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece kılınacak 100 rekatlık nafile namazı ikişer rekatlar halinde kılınır ve selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi okunur. Berat kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat olarak bilinen namaz ise Zünnün-u Mısri Hazretleri'nden rivayet olunduğuna göre; "Berat gecesi her kim 12 rekat namaz kılar, Fatiha'dan sonra 50 kez İhlas Suresi okursa 100 rekatın sevabını alır." buyurulur. Ama buna gücü yetmeyenler yine Ali ibni Ebi Talib'den (r.a) nakledilen 14 rekatlık namazı kılabilir. "Şaban'ın yarı gecesi Rasûlüllâh (S.A.V)'in kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup 14 kere Fatiha, 14 kere Felak, on dört kere Nas surelerini, bir kez de Tevbe suresinin son iki ayetini okudu. Berat gecesi ayrıca 6 rekatlık bir namaz daha bulunur ve akşam namazından sonra kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 6 İhlas Suresi okunur. Her namaza niyet edilmesinin ardından Allah-u Ekber denilerek namaza başlanır. İkişer rekatlar halinde kılınan namazlarının sonunda selam verilir.



Berat Kandilinde Hangi Namazlar Kılınır?



Günahlardan kurtulma, kötülük ve cehennemden kurtuluş, af anlamına gelen Berat Kandilinde camide cemaatle kılınacak vakit, münferit olarak kılınacak nafile ve hacet namazları çok sevaptır. Vakit namazlarının dışında bu gece akşam ile yatsı arası veya yatsıdan sonra imsak vaktine kadar kılınacak olan namazlar vardır. Gece kılınacak 100 rekatlık namaz, 14 rekatlık namaz, 12 rekatlık namaz ve 6 rekatlık namaz bulunur.



Berat Kandilinde Kaç Rekat Namaz Kılınır?



Kurtuluş ve bağışlanmanın mana bulduğu Berat gecesi namaz için çok faziletlidir. Kaza namazı borcu olanlar mübarek gecelerin bereketiyle hususi olarak bu günahları için af talep etmeli ve kılabildikleri kadar kaza namazı kılmalıdırlar. 100, 14, 12 ve 6 rekatlardan oluşan namazlar bulunur. Bu namazların kılınışı ve kılınma zamanları farklıdır.



6 Rekat Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?



İkişer rekatlar halinde toplamda 6 rekat kılınan namaz akşam ile yatsı namazı arasında kılınır. Berat kandili 6 rekat namaz akşam namazından sonra her rekatta 1 Fatiha ve 6 İhlas suresi okuyarak altı rekat tamamlanır. Her iki rekatın selamından sonra birer Yasin-i Şerif okunur. İlk iki rekatlık namazı kılarken ömrüne berekete, ikinci iki rekatlık namazı kılarken rızkına bereket ve belaları def etmeye, üçüncü iki rekatlık namazı kılarken ise insanlardan istiğna (muhtaç olmama) ve husn-ü hatime (imanla biten güzel bir sona erişme) ye niyet edilir. En sonunda ise Berat Kandili gecesi duasını 10 kez okuyarak namaz tamamlanır.



100 Rekatlık Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?



Bu gece namaz kılmak en faziletli amellerdendir. Bu gece kılınacak namazların en mühimi Hz. Ali'den (r.a) rivayet edilen 100 rekatlık namazdır ve adına Salatül Hayr denilir. Peki, berat kandili 100 rekat namaz kılınmasının sevabı nedir? Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurmuştur: "Ey Ali, her kim Şaban ayının 15. Gecesinde 100 rekat kılar her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas (Kul hüvellahü ehad) suresi okursa; Ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allah-u Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir." Niyet edilmesi ve tekbir getirilmesiyle başlayan namazda Fatiha ve ardından okunacak 10 İhlas suresinin ardından normal namaz gibi rüku ve secde yapılır. İkinci rekatta ise oturulur. Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının okunmasının ardından selam verilerek namaz tamamlanır.

