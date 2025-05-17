İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa sahasında Tottenham'ı ağırladı.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 59'da Ezri Konsa Ngoyo ve 73. dakikada Boubacar Kamara kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Unai Emery'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.



66 puana yükselen Aston Villa, 4. sırada yerleşti. 38 puanla 17. sırada kalan Tottenham ise ligdeki 21. mağlubiyetini aldı ve 17. sırada konumlandı.



Aston Villa ligin son haftasında Manchester United deplasmanına konuk olacak. Tottenham ise Brigton'ı konuk edecek.



21 MAYIS'TA FİNAL OYNAYACAK



Tottenham ayrıca 21 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile kozlarını paylaşacak.



