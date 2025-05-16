Haber Tarihi: 16 Mayıs 2025 13:12 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 13:12

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar kapalı mı? İşte 2025 resmi tatil takvimi

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin en önemli milli bayramları arasında yer alıyor. 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte ise kamu, kurum ve kuruşlarında çalışanlar, öğrenciler, banka, noter ve devlet dairelerinde çalışanlar bu özel günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? Öğrenciler, çalışanlar ve kamu personeli bu özel günde izinli mi olacak?

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar kapalı mı? İşte 2025 resmi tatil takvimi
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin resmi tatil arayışları hız kazanmaya başladı. Her 19 Mayıs'ta olduğu gibi bu yıl da öğrenciler çeşitli etkinlikler düzenleyerek 19 Mayıs'ı kutlayacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar kapalı mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

19 MAYIS NEDEN KUTLANIR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Bayram dolayısıyla birçok şehirde gençlik yürüyüşleri, spor müsabakaları, konserler ve resmi törenler düzenlenecek. Büyükşehirlerde toplu taşıma araçlarında ücretsiz veya indirimli sefer uygulamaları da bekleniyor. Ancak kesin bilgiler için yerel belediyelerin duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

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